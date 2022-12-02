Премьеры России и Узбекистана обсудили энергопроекты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что накануне обсудил с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым ряд проектов в энергетической сфере.

"Одной из перспективнейших областей является энергетика. В Узбекистане работают крупнейшие российские компании, успешно реализуются нефтегазовые, энергетические проекты. Общий объем российских инвестиций в энергетической сфере составляет $12 млрд ", - сказал Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Самарканде.

"Мы вчера с вами, уважаемый Абдулла Нигматович (Арипов - ИФ), с коллегами подробно обсуждали целый ряд проектов", - отметил Мишустин.