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Регион 02.12.2022 12:31

Премьеры России и Узбекистана обсудили энергопроекты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что накануне обсудил с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым ряд проектов в энергетической сфере.

"Одной из перспективнейших областей является энергетика. В Узбекистане работают крупнейшие российские компании, успешно реализуются нефтегазовые, энергетические проекты. Общий объем российских инвестиций в энергетической сфере составляет $12 млрд ", - сказал Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Самарканде.

"Мы вчера с вами, уважаемый Абдулла Нигматович (Арипов - ИФ), с коллегами подробно обсуждали целый ряд проектов", - отметил Мишустин.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ЭНЕРГОПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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