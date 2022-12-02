Дома в Великобритании в ноябре подешевели рекордно за два года - Nationwide

Цены на жилье в Великобритании в ноябре снизились на 1,4% относительно октября, свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society.
Снижение в помесячном выражении стало рекордным с 2020 года, то есть с разгара пандемии коронавирусной инфекции. В октябре цены сократились на 0,9%.
В годовом выражении рост цен на жилую недвижимость замедлился до 4,4% с 7,2% в октябре. Средняя цена дома составила 263,788 тыс. фунтов стерлингов ($323,5 тыс.), еще дальше отступив от августовского пика, зафиксированного на уровне 273,751 тыс.
"Ситуация на финансовых рынках стабилизировалась, ставки по новым ипотечным кредитам остаются высокими, и рынок жилья во многом растерял импульс [к росту]", - сказал старший экономист Nationwide Роберт Гарднер.
Байрамов обсудил двусторонние и региональные процессы с коллегами из Греции и Литвы
Новый посол Азербайджана в Ханое вручил верительные грамоты президенту Вьетнама
Байрамов обсудил с Боррелем нормализацию отношений Азербайджана с Арменией
Центробанкам нужно сдерживать инфляционные ожидания, добиваться возврата инфляции к цели - Лагард
Китайские девелоперы готовят частные размещения акций после снятия запрета на них - FT
Rengli Porselen вложит свыше 1 млн манатов в производство фарфоровой посуды в Сабирабадском промквартале
Ликвидирован пожар, начавшийся в порту турецкого Самсуна после взрыва
В порту турецкого города Самсуна произошел взрыв
Число случаев COVID-19 в мире превысило 644 млн - университет Хопкинса
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Президент Алиев посещает Шекинский район
MIDA дало старт проекту строительства комплекса социального жилья ЖК в Ширване
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Фонд Развития Предпринимательства и Банк Республика организовали тренинги для женщин-предпринимателей в регионах
До саммита инноваций остались считаные дни!
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают