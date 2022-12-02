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Дальнее зарубежье 02.12.2022 12:45

Дома в Великобритании в ноябре подешевели рекордно за два года - Nationwide

Цены на жилье в Великобритании в ноябре снизились на 1,4% относительно октября, свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

Снижение в помесячном выражении стало рекордным с 2020 года, то есть с разгара пандемии коронавирусной инфекции. В октябре цены сократились на 0,9%.

В годовом выражении рост цен на жилую недвижимость замедлился до 4,4% с 7,2% в октябре. Средняя цена дома составила 263,788 тыс. фунтов стерлингов ($323,5 тыс.), еще дальше отступив от августовского пика, зафиксированного на уровне 273,751 тыс.

"Ситуация на финансовых рынках стабилизировалась, ставки по новым ипотечным кредитам остаются высокими, и рынок жилья во многом растерял импульс [к росту]", - сказал старший экономист Nationwide Роберт Гарднер.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖИЛЬЕ, ЦЕНЫ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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