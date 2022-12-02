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Бизнес и законодательство 02.12.2022 13:03

Китайские девелоперы готовят частные размещения акций после снятия запрета на них - FT

Несколько китайских девелоперов, включая Shimao Group и Hubei Fuxing Science and Technology, готовят частные размещения акций после недавнего снятия властями КНР соответствующего запрета, сообщает газета Financial Times.

В понедельник Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) объявила об отмене действовавшего с 2010 года запрета на продажу акций на внутреннем рынке для зарегистрированных на бирже китайских девелоперов. Кроме того, регулятор снял запрет на сделки по слиянию и поглощению (M&A), а также реструктуризацию операций для представителей сектора.

Привлечение финансирования путем выпуска акций, а также сделки M&A были недоступны девелоперам с момента ужесточения требований для отрасли властями КНР в 2010 году, отмечают эксперты China International Capital Corporation (CICC).

Теперь девелоперы смогут возобновить размещение акций, и это поможет улучшить их балансы и вдохнуть новую жизнь в проекты строительства недвижимости, говорится в обзоре CICC.

Shimao Group, базирующаяся в Шанхае, намерена разместить акции на сумму, не превышающую 30% ее акционерного капитала, путем закрытой подписки среди 35 инвесторов. Привлеченные средства компания намерена направить на строительство незавершенных проектов и выплату долгов.

Hubei Fuxing Science and Technology, девелопер из провинции Хубэй, также объявил о планах проведения частного размещения наряду с еще тремя более мелкими застройщиками, отмечает FT.

Власти Китая и государственные фининституты приняли и другие меры для ослабления кризиса в сфере недвижимости, которая ранее была важным двигателем роста экономики КНР. Так, китайские госбанки в ноябре открыли застройщикам кредитные линии на общую сумму более $162 млрд.

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Тэги: КИТАЙ, ДЕВЕЛОПЕРЫ, АКЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ

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