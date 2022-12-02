Объем российско-узбекского товарооборота к концу года может приблизиться к $10 млрд - Арипов

Объем взаимной торговли между Россией и Узбекистаном к концу 2022 года может достигнуть 10 миллиардов долларов, сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.
"Россия традиционно является важным и надежным торговым партнером Узбекистана. Как сегодня уже отмечалось, по итогам прошлого года она заняла первое место, объем взаимной торговли с начала года уже превысил 7,5 млрд (долларов) по нашим расчетам. И к концу года этот показатель может приблизиться к 10 млрд долларов", - сказал Арипов.
Он напомнил, что в течение года уже шесть раз встречался с российским коллегой Михаилом Мишустиным, и отметил, что в пятницу сторонам предстоит поработать над дальнейшим наполнением двусторонней повестки, новым практическим содержанием, обеспечением, реализацией перспективных инвестпроектов и торговых контрактов.
"Сегодня российско-узбекские отношения стратегического партнерства и союзничества находятся на беспрецедентно высоком уровне", - подчеркнул Арипов.
Байрамов обсудил двусторонние и региональные процессы с коллегами из Греции и Литвы
Новый посол Азербайджана в Ханое вручил верительные грамоты президенту Вьетнама
Байрамов обсудил с Боррелем нормализацию отношений Азербайджана с Арменией
Центробанкам нужно сдерживать инфляционные ожидания, добиваться возврата инфляции к цели - Лагард
Китайские девелоперы готовят частные размещения акций после снятия запрета на них - FT
Rengli Porselen вложит свыше 1 млн манатов в производство фарфоровой посуды в Сабирабадском промквартале
Ликвидирован пожар, начавшийся в порту турецкого Самсуна после взрыва
В порту турецкого города Самсуна произошел взрыв
Число случаев COVID-19 в мире превысило 644 млн - университет Хопкинса
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Президент Алиев посещает Шекинский район
MIDA дало старт проекту строительства комплекса социального жилья ЖК в Ширване
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Фонд Развития Предпринимательства и Банк Республика организовали тренинги для женщин-предпринимателей в регионах
До саммита инноваций остались считаные дни!
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают