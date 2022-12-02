Объем российско-узбекского товарооборота к концу года может приблизиться к $10 млрд - Арипов

Объем взаимной торговли между Россией и Узбекистаном к концу 2022 года может достигнуть 10 миллиардов долларов, сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.

"Россия традиционно является важным и надежным торговым партнером Узбекистана. Как сегодня уже отмечалось, по итогам прошлого года она заняла первое место, объем взаимной торговли с начала года уже превысил 7,5 млрд (долларов) по нашим расчетам. И к концу года этот показатель может приблизиться к 10 млрд долларов", - сказал Арипов.

Он напомнил, что в течение года уже шесть раз встречался с российским коллегой Михаилом Мишустиным, и отметил, что в пятницу сторонам предстоит поработать над дальнейшим наполнением двусторонней повестки, новым практическим содержанием, обеспечением, реализацией перспективных инвестпроектов и торговых контрактов.

"Сегодня российско-узбекские отношения стратегического партнерства и союзничества находятся на беспрецедентно высоком уровне", - подчеркнул Арипов.