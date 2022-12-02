Узбекистан считает приоритетным в сотрудничестве с РФ создание альтернативных транспортных коридоров - премьер

Узбекистан имеет хорошие перспективы развития сотрудничества с Россией в промышленности, транспортно-логистической сфере, туризме, считает премьер-министр республики Абдулла Арипов.

"В нынешних непростых условиях наше экономическое партнерство может развиваться на основе взаимодополняемой и эффективной кооперации", - сказал глава правительства Узбекистана на переговорах с российским коллегой Михаилом Мишустиным в пятницу. В качестве одной из перспективных сфер взаимодействия он назвал промышленность. "Мы также заинтересованы в наращивании узбекско-российского сотрудничества в транспортно-логистической сфере, приоритетным может быть формирование альтернативных международных транспортных транзитных коридоров", - сказал он. По мнению премьер-министра Узбекистана, "большую значимость приобретает укрепление межрегиональных связей".