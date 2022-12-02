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Бизнес и законодательство 02.12.2022 12:56

Rengli Porselen вложит свыше 1 млн манатов в производство фарфоровой посуды в Сабирабадском промквартале

Компания «Rengli Porselen» получила статус резидента в Сабирабадском промышленном квартале, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономки.

«Компания наладит производство фарфоровой посуды. Сумма инвестиций в проект составит 1,2 млн манатов, планируется открыть 28 новых рабочих мест», - сказали в министерстве.

Сабирабадский промышленный квартал создан распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в ноябре 2017 года. Территория промквартала составляет 20,3 га.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОИЗВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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