Между РФ и Узбекистаном подписано свыше 10 документов

Россия и Узбекистан по итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств подписали более 10 документов о взаимодействии в различных сферах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Узбекистана Абдулла Арипов подписали совместное коммюнике по итогам встречи.

Руководители таможенных органов двух стран подписали межправительственные соглашения об открытии представительств таможенных служб РФ и Узбекистана и о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров, а также протокол о внесении изменений в соглашение об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между двумя странами.

Кроме, того были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения, о сотрудничестве в области профессионального образования в сфере физической культуры и спорта, меморандум о взаимопонимании в области защиты трудовых прав трудящихся-мигрантов.

Среди подписанных документов также комплексная программа совместных действий по расширению промышленной кооперации и план практических действий по сотрудничеству в транспортной сфере на 2022-2023 годы.

Генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов и председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев подписали меморандум о взаимопонимании между "Татнефтью" и "Узбекнефтегазом". Также подписано соглашение о купле-продаже 100% доли ООО "Биринчи резинотехника заводи" между "Татнефтью" и АО "Узкимёсаноат". Объявлено о подписании технического протокола информационного взаимодействия при обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящихся к компетенции органов внутренних дел двух стран.