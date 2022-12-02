В порту турецкого города Самсуна произошел взрыв

Взрыв прогремел в пятницу в порту города Самсуна, который расположен на побережье Черного моря в Турции, передают турецкие телеканалы. На кадрах с места события виден большой столб густого черного дыма, который поднимается над территорией порта. По первоначальным данным, взорвался резервуар с горючим. О причине происшествия и пострадавших пока не сообщается. На месте происшествия работает большое количество пожарных расчетов.

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