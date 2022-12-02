Президент Алиев посещает Шекинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева в пятницу посещают Шекинский район, сообщает сайт главы государства. Алиев принял участие в открытии участка Огуз-Шеки автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки после ее реконструкции. Х.Насирзаде

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