Кремль отверг выдвинутые Байденом условия для начала переговоров

Президент США Джо Байден в своем заявлении о переговорах с РФ поставил условием выход России из Украины, в Кремле к этому не готовы, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова попросили прокомментировать заявление Байдена о возможности переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в случае, если Россия будет готова остановить военные действия в Украине.
"Фактически, что сказал президент Байден? Он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины", - сказал Песков.
Журналисты попросили пресс-секретаря подтвердить тезис о том, что "Кремль к этому не готов".
"Ну, безусловно. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков.
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