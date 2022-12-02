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Регион 02.12.2022 13:50

Кремль отверг выдвинутые Байденом условия для начала переговоров

Президент США Джо Байден в своем заявлении о переговорах с РФ поставил условием выход России из Украины, в Кремле к этому не готовы, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова попросили прокомментировать заявление Байдена о возможности переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в случае, если Россия будет готова остановить военные действия в Украине.

"Фактически, что сказал президент Байден? Он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины", - сказал Песков.

Журналисты попросили пресс-секретаря подтвердить тезис о том, что "Кремль к этому не готов".

"Ну, безусловно. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, БАЙДЕН, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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