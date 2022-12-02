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Происшествия 02.12.2022 14:01

Ликвидирован пожар, начавшийся в порту турецкого Самсуна после взрыва

Пожарные ликвидировали возгорание, которое возникло в порту турецкого города Самсуна на Черном море после взрыва в пятницу, сообщают турецкие телеканалы.

По их данным, пожарные провели оперативную работу, поэтому пожар, начавшийся после взрыва в резервуаре с отработанным техническим маслом, не успел распространиться как на соседние цистерны, так и на другие объекты портовой инфраструктуры.

Пострадавших нет.

Ранее турецкое телевидение распространило кадры, на которых был виден большой столб густого черного дыма над территорией порта.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОРТ, ВЗРЫВ, ПОЖАР


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В порту турецкого города Самсуна произошел взрыв

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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