Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в ходе посещения Шекинского района ознакомился с условиями, созданными на ряде объектов экономического и общественного назначения, сообщает сайт главы государства.
В частности, глава государства ознакомился с условиями, созданными в новом административном здании исполнительной власти Шекинского района и на предприятии по производству сухофруктов «Green Factory» в селе Зейзид.
Также президент ознакомился с реставрационными работами, проведенными комплексе Шекинская ханская мечеть.
Б.Рустамбеков
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