Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 81.22 +0.67 Brent 86.88 -0.09

02.12.2022 14:05

Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в ходе посещения Шекинского района ознакомился с условиями, созданными на ряде объектов экономического и общественного назначения, сообщает сайт главы государства.

В частности, глава государства ознакомился с условиями, созданными в новом административном здании исполнительной власти Шекинского района и на предприятии по производству сухофруктов «Green Factory» в селе Зейзид.

Также президент ознакомился с реставрационными работами, проведенными комплексе Шекинская ханская мечеть.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШЕКИ, ОБЪЕКТЫ


Похожие новости


Президент Алиев открыл модульную больницу в Шеки

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az