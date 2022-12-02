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Социум 02.12.2022 16:16

Сноуден получил российский паспорт

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил российский паспорт, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Анатолий Кучерена.

"Эдвард получил вчера паспорт гражданина РФ и принял в соответствии с законом присягу", - сказал собеседник агентства.

На вопрос, как воспринял американец это событие, его представитель сказал: "Он, конечно, рад, благодарит Российскую Федерацию за то, что он получил гражданство, полноценный теперь гражданин РФ. Ну и самое главное - по Конституции России впредь его нельзя выдавать иностранному государству", - сказал Кучерена.

Он сообщил также, что гражданство РФ собирается получить и супруга Сноудена. "В настоящее время мы собираем необходимые документы для подачи заявления на получение гражданства. Думаю, что процесс сильно не затянется", - сказал адвокат.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ "О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации", которым, в частности, предоставил гражданство РФ Сноудену.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.

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Тэги: РОССИЯ, СНОУДЕН, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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