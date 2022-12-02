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Внешняя политика 02.12.2022 14:13

Байрамов обсудил двусторонние и региональные процессы с коллегами из Греции и Литвы

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» 29-го заседания СМИД ОБСЕ в Польше провел ряд встреч.

По информации МИД Азербайджана, Байрамов, в частности, провел встречу с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

«Министры обменялись мнениями по сотрудничеству в политической, гуманитарной сферах, экономике, торговле, энергетике», - отмечает ведомство.

Байрамов также провел встречу с главой МИД Литвы Габриелиусом Ландсбергисом.

«Министры обменялись мнениями по вопросам двусторонней и региональной повестки, сотрудничества Азербайджана с ЕС, обеспечения энергетической безопасности в регионе», - подчеркивает МИД.

Байрамов также проинформировал коллег о постконфликтной ситуации в регионе, шагах Азербайджана по продвижению мирной повестки с Арменией, восстановлению освобожденных территорий, неконструктивных действиях Армении, мешающих нормализации отношений.

Ландсбергис подчеркнул, что Литва поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ЛИТВА, ГРЕЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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