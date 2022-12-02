Байрамов обсудил двусторонние и региональные процессы с коллегами из Греции и Литвы

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» 29-го заседания СМИД ОБСЕ в Польше провел ряд встреч.
По информации МИД Азербайджана, Байрамов, в частности, провел встречу с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
«Министры обменялись мнениями по сотрудничеству в политической, гуманитарной сферах, экономике, торговле, энергетике», - отмечает ведомство.
Байрамов также провел встречу с главой МИД Литвы Габриелиусом Ландсбергисом.
«Министры обменялись мнениями по вопросам двусторонней и региональной повестки, сотрудничества Азербайджана с ЕС, обеспечения энергетической безопасности в регионе», - подчеркивает МИД.
Байрамов также проинформировал коллег о постконфликтной ситуации в регионе, шагах Азербайджана по продвижению мирной повестки с Арменией, восстановлению освобожденных территорий, неконструктивных действиях Армении, мешающих нормализации отношений.
Ландсбергис подчеркнул, что Литва поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Р.Ахмедов
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