Байрамов обсудил двусторонние и региональные процессы с коллегами из Греции и Литвы

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» 29-го заседания СМИД ОБСЕ в Польше провел ряд встреч. По информации МИД Азербайджана, Байрамов, в частности, провел встречу с греческим коллегой Никосом Дендиасом. «Министры обменялись мнениями по сотрудничеству в политической, гуманитарной сферах, экономике, торговле, энергетике», - отмечает ведомство. Байрамов также провел встречу с главой МИД Литвы Габриелиусом Ландсбергисом. «Министры обменялись мнениями по вопросам двусторонней и региональной повестки, сотрудничества Азербайджана с ЕС, обеспечения энергетической безопасности в регионе», - подчеркивает МИД. Байрамов также проинформировал коллег о постконфликтной ситуации в регионе, шагах Азербайджана по продвижению мирной повестки с Арменией, восстановлению освобожденных территорий, неконструктивных действиях Армении, мешающих нормализации отношений. Ландсбергис подчеркнул, что Литва поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Р.Ахмедов

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