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Дальнее зарубежье 02.12.2022 16:32

Германия передаст весной Украине последние семь ЗСУ "Гепард", снятых с вооружения - СМИ

Власти ФРГ намерены весной направить Украине свои последние зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Гепард" (Gepard), которые ранее планировали утилизировать, сообщает в пятницу "Шпигель".

"Германия поддержит Украину (...) еще семью ЗСУ "Гепард". По информации "Шпигель", это последние модели из запасов, которые должны были утилизировать", - отмечает журнал.

В настоящий момент эти ЗСУ ремонтируют сотрудники немецкой машиностроительной компании Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG, а весной установки "Гепард" должны передать Украине.

Ранее, по данным "Шпигель", Украина получила от ФРГ 30 ЗСУ "Гепард".

Позднее власти ФРГ хотят поставлять Украине дополнительные боеприпасы к этим ЗСУ - 35-миллиметровые снаряды, но Берлин уже столкнулся с их дефицитом. Большинство их запасов принадлежит Швейцарии, но ее власти отказываются выдать лицензии на экспорт снарядов.

"Шпигель" предполагает, что Берлин может купить для Украины ЗСУ "Гепард" у Бразилии и Катара, которые ранее сами приобрели эти немецкие машины. При этом сам бундесвер более десяти лет назад отказался от приобретения новых "Гепардов", поскольку не считал противовоздушную оборону своим приоритетом, добавляет журнал.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ПВО, ПОСТАВКИ


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