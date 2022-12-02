ABB ввел в эксплуатацию завод робототехники в Шанхае

Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB в пятницу официально открыл и ввел в эксплуатацию полностью автоматизированный завод робототехники в Шанхае, сообщает "Жэньминь жибао".

Это предприятие по "производству роботов с помощью роботов" расположено в новом районе Пудун. Оно является крупнейшей базой ABB по исследованиям и разработкам в области робототехники, а также по производству и применению роботов, заявили в компании.

В создание этого гигазавода, занимающего территорию площадью 67 тыс. кв. метров, было инвестировано $150 млн.

Всего у ABB три завода робототехники в разных странах. Шанхайское предприятие будет в основном обслуживать клиентов в Азии.