Чистая прибыль банков США в III квартале выросла на 3,2% - FDIC

Совокупная чистая прибыль банков США в третьем квартале увеличилась на 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Чистая прибыль 4,746 тыс. коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, участвующих в системе страхования и опубликовавших отчетность, в июле-сентябре составила $71,7 млрд, что на $2,2 млрд больше показателя годом ранее.

Повышение было обусловлено ростом чистого процентного дохода на 11,6%, что позволило компенсировать увеличение резервов на покрытие возможных убытков по безнадежным кредитам, отмечается в сообщении.

Суммарная чистая прибыль банков в июле-сентябре выросла на $7,3 млрд (на 11,3%) по сравнению со вторым кварталом. Почти две трети фининститутов (73,3%) продемонстрировали подъем показателя. Выручка повысилась на 7,6% и достигла $245,4 млрд.

Чистая процентная маржа в третьем квартале составила 3,14%. Это на 35 базисных пунктов превышает уровень предыдущих трех месяцев и на 58 б.п. выше показателя за тот же период 2021 года. В обоих случаях прирост стал самым существенным за время ведения расчетов.

Несмотря на такое резкое повышение, процентная маржа остается ниже среднего допандемийного уровня в 3,25%. В расчет данного показателя FDIC включает данные с первого квартала 2015 года по четвертый квартал 2019 года.

Средняя рентабельность активов (ROA) в третьем квартале уменьшилась до 1,1% по сравнению с 1,28% годом ранее.

Суммарный объем кредитов на балансах банков за последние 12 месяцев вырос на $1,1 трлн (на 9,9%). В июле-сентябре относительно предыдущих трех месяцев он повысился на $229,7 млрд (на 2%).

"Банковская отрасль сообщила о в целом положительных результатах в третьем квартале, поскольку кредиты на балансах увеличились, чистый процентный доход вырос, а показатели качества активов остались благоприятными, - заявил и.о. председателя FDIC Мартин Грюнберг. - Если смотреть вперед, то последствия инфляции, повышения рыночных процентных ставок и сохраняющаяся геополитическая неопределенность будут по-прежнему бросать вызов рентабельности банков, кредитному качеству и росту кредитования".

В течение прошедшего квартала в стране было создано 3 банка, 26 банков присоединились к другим в рамках сделок по слияниям и поглощениям, при этом не было зафиксировано ни одного банкротства, отмечается в пресс-релизе корпорации.

Число проблемных банков в США на 30 сентября увеличилось до 42 по сравнению с 40 тремя месяцами ранее. Тем не менее, совокупный объем активов проблемных банков снизился на $5,7 млрд - до $163,8 млрд.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC за третий квартал увеличился на $1 млрд и достиг $125,5 млрд.