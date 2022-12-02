Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 81.22 +0.67 Brent 86.88 -0.09

Внешняя политика 02.12.2022 16:09

В Ватикане выразили надежду на нормализацию отношений Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 29-м заседания ОБСЕ в Польше провел встречу с секретарем по иностранным делам Ватикана, архиепископом Полом Ричардом Галлахером, сообщает азербайджанский МИД.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень отношений и регулярный характер двусторонних встреч.

«Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение отношениям между нашими странами, и в связи с этим начнет действовать отдельное посольство Азербайджана в Ватикане. Он выразил уверенность, что это послужит дальнейшему развитию сотрудничества. Галлахер, в свою очередь, подчеркнул, что открытие посольства Азербайджана в Ватикане является важным шагом и необходимостью наращивания усилий для дальнейшего расширения отношений», - отмечается в информации МИД.

Кроме того, Галлахер выразил надежду на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и восстановление мира.

Стороны также отметили участие Азербайджана в восстановлении исторических объектов Ватикана, оценив это как вклад в межкультурный диалог.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 октября 2022 года подписал распоряжение о назначении Ильгара Мухтарова послом страны в Ватикане.

хн аз

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az