В Ватикане выразили надежду на нормализацию отношений Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 29-м заседания ОБСЕ в Польше провел встречу с секретарем по иностранным делам Ватикана, архиепископом Полом Ричардом Галлахером, сообщает азербайджанский МИД.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень отношений и регулярный характер двусторонних встреч.

«Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение отношениям между нашими странами, и в связи с этим начнет действовать отдельное посольство Азербайджана в Ватикане. Он выразил уверенность, что это послужит дальнейшему развитию сотрудничества. Галлахер, в свою очередь, подчеркнул, что открытие посольства Азербайджана в Ватикане является важным шагом и необходимостью наращивания усилий для дальнейшего расширения отношений», - отмечается в информации МИД.

Кроме того, Галлахер выразил надежду на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и восстановление мира.

Стороны также отметили участие Азербайджана в восстановлении исторических объектов Ватикана, оценив это как вклад в межкультурный диалог.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 октября 2022 года подписал распоряжение о назначении Ильгара Мухтарова послом страны в Ватикане.

хн аз

Х.Насирзаде