В Ватикане выразили надежду на нормализацию отношений Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 29-м заседания ОБСЕ в Польше провел встречу с секретарем по иностранным делам Ватикана, архиепископом Полом Ричардом Галлахером, сообщает азербайджанский МИД.
В ходе встречи стороны отметили высокий уровень отношений и регулярный характер двусторонних встреч.
«Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение отношениям между нашими странами, и в связи с этим начнет действовать отдельное посольство Азербайджана в Ватикане. Он выразил уверенность, что это послужит дальнейшему развитию сотрудничества. Галлахер, в свою очередь, подчеркнул, что открытие посольства Азербайджана в Ватикане является важным шагом и необходимостью наращивания усилий для дальнейшего расширения отношений», - отмечается в информации МИД.
Кроме того, Галлахер выразил надежду на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и восстановление мира.
Стороны также отметили участие Азербайджана в восстановлении исторических объектов Ватикана, оценив это как вклад в межкультурный диалог.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 октября 2022 года подписал распоряжение о назначении Ильгара Мухтарова послом страны в Ватикане.
хн аз
Х.Насирзаде
Litasco готова обеспечить бесперебойную работу НПЗ ЛУКОЙЛа на Сицилии
Банки Кыргызстана отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за опасения американских санкций - Нацбанк
Сноуден получил российский паспорт
Нью-Йорк впервые признан самым дорогим городом мира по версии EIU
Ликвидирован пожар, начавшийся в порту турецкого Самсуна после взрыва
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Венгрия продолжит выступать против европейского плана помощи Украине
ЕК предлагает наказывать сроком до пяти лет лишения свободы за содействие РФ в обходе санкций
Германия передаст весной Украине последние семь ЗСУ "Гепард", снятых с вооружения - СМИ
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Фонд Развития Предпринимательства и Банк Республика организовали тренинги для женщин-предпринимателей в регионах
До саммита инноваций остались считаные дни!
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают