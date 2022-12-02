Киргизские банки прекратили обслуживание российских платежных карт "Мир" из-за опасения попасть под санкции финансовых структур США, сообщил замглавы Национального банка Киргизии Кайып Куленбеков.
"Киргизские банки, прекратившие обслуживание карт "Мир", пошли на такие меры из-за опасения попасть под санкции со стороны финансовых структур США", - сказал Куленбеков на заседании парламента Киргизии.
По его словам, деятельность киргизских банков может пострадать из-за сотрудничества с системой "Мир", так как санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов банков за границей.
Куленбеков добавил, что Нацбанк Киргизии не оказывал давления на отечественные банки при принятии решения по обслуживанию карт "Мир".
К началу ноября половина киргизских банков приостановила обслуживание карт "Мир".
Всего в стране 23 коммерческих банка. Продолжают принимать карты "Мир" банки "Толубай", "Евразийский сберегательный", Кыргызкоммерцбанк, "Капитал", "Керемет", РСК и ЭкоИсламикБанк.
Банковская система Киргизии работает с картами "Мир" с 2019 года.
Нацбанк республики ранее заявлял, что власти страны уделяют большое внимание развитию безналичного денежного обращения, однако банки самостоятельно решают, сотрудничать или нет с той или иной платежной системой.
15 сентября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предупредило, что неамериканские банки, заключая соглашения с российской НСПК (оператор карт "Мир"), рискуют стать участниками действий по обходу санкций США, расширяя территорию использования системы "Мир" за пределами России.
Вашингтон готов содействовать установлению мира на Южном Кавказе - Рикер
В Ватикане выразили надежду на нормализацию отношений Азербайджана и Армении
Байрамов рассказал генсеку ОБСЕ о том, как Армения срывает переговоры по нормализации отношений
В ВОЗ приветствуют ослабление мер против COVID-19 в Китае
Алиев ознакомился с предприятием по производству сухофруктов компании Green Factory в Шеки
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Apple получила рекордные 25% рынка смартфонов КНР в октябре благодаря продажам iPhone 14
Эрдоган: возобновление переговоров между РФ и Украиной было бы выгодно всем
ЕК утвердила программы трансграничного сотрудничества на 533 млн евро с участием 10 государств ЕС, Украины и Молдовы
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Фонд Развития Предпринимательства и Банк Республика организовали тренинги для женщин-предпринимателей в регионах
До саммита инноваций остались считаные дни!
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают