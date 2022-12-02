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Финансы 02.12.2022 18:10

Банки Кыргызстана отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за опасения американских санкций - Нацбанк

Киргизские банки прекратили обслуживание российских платежных карт "Мир" из-за опасения попасть под санкции финансовых структур США, сообщил замглавы Национального банка Киргизии Кайып Куленбеков.

"Киргизские банки, прекратившие обслуживание карт "Мир", пошли на такие меры из-за опасения попасть под санкции со стороны финансовых структур США", - сказал Куленбеков на заседании парламента Киргизии.

По его словам, деятельность киргизских банков может пострадать из-за сотрудничества с системой "Мир", так как санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов банков за границей.

Куленбеков добавил, что Нацбанк Киргизии не оказывал давления на отечественные банки при принятии решения по обслуживанию карт "Мир".

К началу ноября половина киргизских банков приостановила обслуживание карт "Мир".

Всего в стране 23 коммерческих банка. Продолжают принимать карты "Мир" банки "Толубай", "Евразийский сберегательный", Кыргызкоммерцбанк, "Капитал", "Керемет", РСК и ЭкоИсламикБанк.

Банковская система Киргизии работает с картами "Мир" с 2019 года.

Нацбанк республики ранее заявлял, что власти страны уделяют большое внимание развитию безналичного денежного обращения, однако банки самостоятельно решают, сотрудничать или нет с той или иной платежной системой.

15 сентября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предупредило, что неамериканские банки, заключая соглашения с российской НСПК (оператор карт "Мир"), рискуют стать участниками действий по обходу санкций США, расширяя территорию использования системы "Мир" за пределами России.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, БАНКИ, РОССИЯ, КАРТА

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