Нефть слабо растет и завершает неделю в плюсе, Brent торгуется у $87 за баррель

Цены на нефть незначительно повышаются днем в пятницу, но завершают неделю рекордным ростом почти за два месяца благодаря сигналам постепенного смягчения карантинных ограничений в Китае и ослаблению доллара.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:03 подорожали на $0,07 (0,08%) - до $86,95 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,11 (0,14%) - до $81,33 за баррель.
С начала этой недели Brent подорожала на 4%, WTI - более чем на 6%.
Как сообщило агентство Bloomberg, в Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду ослаблены требования, касающиеся регулярности прохождения тестов на COVID-19 и передвижения граждан. В некоторых регионах начали работать рынки и общественный транспорт, а в Пекине заболевшим разрешено находиться дома вместо изоляции в специальных центрах.
"Позитивное влияние оказали именно новости из Китая, - сказал старший аналитик Sanford C Bernstein Нил Беверидж. - В плане предложения остается еще много неопределенностей перед началом следующей недели".
На выходных трейдеры будут внимательно следить за очередным заседанием ОПЕК+. Рынок в целом полагает, что члены организации примут решение сохранить неизменным уровень добычи, отмечает Bloomberg.
Кроме того, с понедельника вступает в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти.
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