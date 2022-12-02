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Финансы 02.12.2022 16:35

SIF выделил производителю этикеток ATA PACK льготный кредит почти на 2 млн манат

Фонд развития предпринимательства (SIF) выдал компании по производству этикеток и пищевых упаковок льготный кредит на сумму около 2 млн манатов, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«SIF выделил льготный кредит ООО «ATA «PACK» в размере 1 млн 950 тыс. манатов. Компания занимается производством этикеток и пищевых упаковок», - написал Джаббаров на своей официальной странице в Facebook.

Других подробностей по кредиту министр не привел.

В 2022 году SIF планирует выдать субъектам бизнеса в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 140 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SIF, КРЕДИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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