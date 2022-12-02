Алиев посещает Огузский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу продолжает поездку в северо-западный регион страны, посещает Огузский район, сообщает сайт главы государства. Алиев принял участие в открытии каскада малых гидроэлектростанций «Огуз-1», «Огуз-2», «Огуз-3» на реке Дашагыл в Огузском районе, презентации водозаборных сооружений. Х.Насирзаде

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