ЕК предлагает наказывать сроком до пяти лет лишения свободы за содействие РФ в обходе санкций

Европейская комиссия (ЕК) выступила в пятницу с предложением привести в соответствие с законодательством ЕС ограничительные меры, предпринимаемые в отношении тех, кто нарушает санкции, введенные Европейским союзом против России. Это, в частности, подразумевает возможность уголовного преследования и наказания до пяти лет лишения свободы.
"Исполнение ограничительных мер, введенных ЕС в отношении России, связано со сложностями по определению активов, размещенных в различных юрисдикциях. Предлагаемая директива установит одинаковый уровень наказания во всех странах ЕС", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте ЕК.
"Эти меры позволят закрыть существующие юридические лазейки и в первую очередь усилить эффект, сдерживающий нарушения санкционного режима ЕС", - отмечается в публикации.
"В зависимости от тяжести обвинения частное лицо может быть подвергнуто максимальному наказанию в виде тюремного заключения сроком на пять лет, а компании - к выплате штрафа в размере не менее 5% от ее общего оборота в финансовом году, предшествующем решению о штрафе", - отмечается в документе.
В список нарушений, связанных с нарушением санкционного режима ЕС и подпадающих под уголовное преследование, предлагается включить в частности: предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу подсанкционного лица, организации или органа; предоставление возможности въезда подсанкционным лицам на территорию государства ЕС или их транзита через территорию страны ЕС; заключение с третьими странами сделок, которые запрещены или ограничены ограничительными мерами ЕС; торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещены или ограничены; предоставление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена; или же предоставление других услуг, в отношении которых введен либо запрет, либо ограничения, это касается юридических консультаций, трастовых услуг и услуг по налоговому консультированию.
"Теперь эти предложения обсудят в Европейском парламенте и в Совете ЕС в рамках обычной законодательной процедуры", - отмечается в сообщении.
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