NBA разрешит пенсионным и суверенным фондам покупать доли в баскетбольных командах США

Национальная баскетбольная ассоциация (National Basketball Association, NBA) США разрешит пенсионным и суверенным фондам, а также эндаументам покупать доли в ее командах.
Совет управляющих NBA накануне проголосовал за такие инвестиции, сообщил представитель ассоциации Майк Басс. Однако всем потенциальным инвесторам перед их вложениями необходимо будет получить одобрение самой NBA.
Таким образом, ассоциация открывает для своих команд возможность привлечения средств от инвесторов, под управлением которых, по разным оценкам, находится до $30 трлн, пишет агентство Bloomberg.
NBA в последние годы активно допускает определенные частные инвесткомпании к покупке долей в командах. Так, в 2020 году ассоциация одобрила инвестиции фонда Dyal HomeCourt Fund, принадлежащего Blue Owl Capital Inc. На данный момент этот фонд закрепил позиции в таких командах, как "Атланта Хокс", "Финикс Санз" и "Сакраменто Кингз".
По состоянию на конец прошлого года под управлением суверенных фондов находилось порядка $10,5 трлн, что является рекордным числом, согласно данным Global SWF. Пенсионные фонды управляли активами на сумму около $21,4 трлн.
В то же время стоимость баскетбольных франшиз в последнее время резко возросла, что делает их покупку почти невозможной для большинства участников рынка, отмечает Bloomberg. Привлечение новых институциональных инвесторов позволит ассоциации увеличить пул потенциальных покупателей команд.
Средняя стоимость команды в NBA составляет порядка $2,58 млрд, согласно данным Sportico.
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