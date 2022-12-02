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Внешняя политика 02.12.2022 17:25

Вашингтон готов содействовать установлению мира на Южном Кавказе - Рикер

США содействуют прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном и привержены обеспечению мира в регионе, заявил старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер.

"США на самом высоком уровне, в лице госсекретаря Энтони Блинкена и советника по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, вовлечены и содействуют прямым армяно-азербайджанским переговорам. Мы привержены обеспечению мирного будущего в регионе Южного Кавказа", - заявил Рикер в распространенном посольством США в Ереване видеообращении по итогам визита в Армению в пятницу.

По его словам, США верят, что продолжительный прямой диалог - дипломатия, а не военные действия - является ключевым фактором в достижении мира и всеобъемлющем урегулировании проблем.

"Мы все осознаем, что это не легко, но я желаю повторить слова Блинкена на встрече с главами МИД Армении и Азербайджана. Он сказал, что США привержены всячески содействовать вашим усилиям по установлению стабильного мира", - отметил Рикер.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, США


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