Вашингтон готов содействовать установлению мира на Южном Кавказе - Рикер

США содействуют прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном и привержены обеспечению мира в регионе, заявил старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер.
"США на самом высоком уровне, в лице госсекретаря Энтони Блинкена и советника по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, вовлечены и содействуют прямым армяно-азербайджанским переговорам. Мы привержены обеспечению мирного будущего в регионе Южного Кавказа", - заявил Рикер в распространенном посольством США в Ереване видеообращении по итогам визита в Армению в пятницу.
По его словам, США верят, что продолжительный прямой диалог - дипломатия, а не военные действия - является ключевым фактором в достижении мира и всеобъемлющем урегулировании проблем.
"Мы все осознаем, что это не легко, но я желаю повторить слова Блинкена на встрече с главами МИД Армении и Азербайджана. Он сказал, что США привержены всячески содействовать вашим усилиям по установлению стабильного мира", - отметил Рикер.
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