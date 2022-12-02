ГНФАР за 11 мес. сократил продажу инвалюты на аукционах на 19,5%, в ноябре – увеличил на 27%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в ноябре 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $410,2 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
ГНФАР в октябре 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $321,9 млн. Таким образом, в ноябре по сравнению с октябрем объем продаж инвалюты со стороны Госнефтефонда увеличился на 27,4%.
Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных ГНФАР, в январе-ноябре 2022 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $4 млрд 589,4 млн (спад на 19,5% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года - ИФ).
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.
Как сообщалось ранее, в 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ). Среднемесячный показатель продажи инвалюты на аукционах со стороны ГНФАР в 2021 году составил $556,6 млн.
А.Азизов
Вашингтон готов содействовать установлению мира на Южном Кавказе - Рикер
В Ватикане выразили надежду на нормализацию отношений Азербайджана и Армении
Байрамов рассказал генсеку ОБСЕ о том, как Армения срывает переговоры по нормализации отношений
Сноуден получил российский паспорт
Нью-Йорк впервые признан самым дорогим городом мира по версии EIU
Ликвидирован пожар, начавшийся в порту турецкого Самсуна после взрыва
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Венгрия продолжит выступать против европейского плана помощи Украине
ЕК предлагает наказывать сроком до пяти лет лишения свободы за содействие РФ в обходе санкций
Германия передаст весной Украине последние семь ЗСУ "Гепард", снятых с вооружения - СМИ
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Фонд Развития Предпринимательства и Банк Республика организовали тренинги для женщин-предпринимателей в регионах
До саммита инноваций остались считаные дни!
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают