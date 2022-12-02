ГНФАР за 11 мес. сократил продажу инвалюты на аукционах на 19,5%, в ноябре – увеличил на 27%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в ноябре 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $410,2 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

ГНФАР в октябре 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $321,9 млн. Таким образом, в ноябре по сравнению с октябрем объем продаж инвалюты со стороны Госнефтефонда увеличился на 27,4%.

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных ГНФАР, в январе-ноябре 2022 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $4 млрд 589,4 млн (спад на 19,5% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года - ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ). Среднемесячный показатель продажи инвалюты на аукционах со стороны ГНФАР в 2021 году составил $556,6 млн.

А.Азизов