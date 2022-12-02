Украина за 5 месяцев сельхозгода снизила экспорт зерна на 30%

Украина с начала 2022/2023 сельхозгода (июль-июнь) по 2 декабря экспортировала 18,08 млн тонн зерновых культур, сообщается на сайте министерства аграрной политики и продовольствия.

Министерство уточняет, что экспорт зерновых в этом году на 29,8% ниже, чем годом ранее (с 1 июля по 2 декабря 2021 года на экспорт было поставлено 25,77 млн тонн зерновых). Это отставание министерство отмечает как минимальное с начала текущего сезона.

С начала сельхозгода Украина экспортировала 9,66 млн тонн кукурузы (рост в 1,6 раза), 6,87 млн тонн пшеницы (снижение в 2,1 раза), 1,48 млн тонн ячменя (снижение в 3,4 раза), 12 тыс. тонн ржи (снижение в 6,9 раза) и 53,2 тыс. тонн муки (рост на 2,1%).

Как сообщалось, в 2021/2022 сельхозгоду Украина экспортировала 48,51 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 8,4% больше, чем в предыдущем сезоне. За рубеж было поставлено 18,74 млн тонн пшеницы (рост на 12,6%), 23,54 млн тонн кукурузы (рост на 1,9%), 5,75 млн тонн ячменя (рост на 35,9%), 70,9 тыс. тонн муки (снижение на 44,1%).