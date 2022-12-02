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Дальнее зарубежье 02.12.2022 21:04

ЕК утвердила программы трансграничного сотрудничества на 533 млн евро с участием 10 государств ЕС, Украины и Молдовы

Еврокомиссия (ЕК) утвердила в пятницу четыре новые программы ЕС по трансъевропейскому сотрудничеству для сбалансированного развития (Interreg) с участием 10 государств-членов союза, а также Украины и Молдовы на сумму 533 млн евро.

"Эти программы на период 2021-2027 годов направлены на поддержку в этих странах "зеленого перехода", но также здравоохранения и образования. Бюджет, выделенный для этих программ, увеличен на 26,2 млн евро за счет решения комиссии в марте нынешнего года приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией", - сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Стефан де Керсмакер.

В коммюнике Еврокомиссии сообщается, что 215 млн евро выделяются на транснациональное сотрудничество в Дунайском регионе в области инноваций и возобновляемых источников энергии.

Для приграничного сотрудничества между Румынией и Украиной для улучшения образования, здравоохранения и охраны природы предназначены 54 млн евро.

На сотрудничество Румынии с Молдовой на аналогичные цели выделяется 77 млн евро.

Для приграничного сотрудничества между Польшей и Украиной в области охраны природы, здравоохранения и управления границами предусмотрены 187 млн евро.

Представитель Еврокомиссии уточнил, что в целом на 2021-2027 годы предусмотрено шесть программ Interreg с общим бюджетом 665 млн евро. "Эти программы поддержат трансграничное и транснациональное сотрудничество между государствами-членами союза и Украиной и Молдовы", - сказал де Керсмакер

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, ПАРТНЕРСТВО


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