Оборот по сделкам на БФБ за 11 месяцев сократился на 12,5%

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-ноябре 2022 года составил 12 млрд 378 млн 180,516 тыс. манатов, что на 12,5% меньше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 6 млрд 686 млн 834,404 тыс. манатов (спад на 2,4%). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 1 млрд 983 млн 922,724 тыс. манатов (спад на 14,3%). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 1 млрд 410 млн 379,001 тыс. манатов, на вторичном рынке - 573 млн 543,723 тыс. манатов.

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка за отчетный период составил 4 млрд 702 млн 911,68 тыс. манатов (рост на 3,7%). При этом объем размещения нот на первичном рынке составил 4 млрд 498 млн 616,285 тыс. манатов, на вторичном - 204 млн 295,395 тыс. манатов.

За 11 месяцев на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 1 млрд 274 млн 575,991 тыс. манатов (рост в 2 раза). При этом на долю первичного рынка пришлось 635 млн 571,255 тыс. манатов, вторичного рынка - 639 млн 4,737 тыс. манатов.

В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) составил 868 млн 860,975 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций составил 381 млн 254,579 тыс. манатов, акций – 24 млн 460,438 тыс. манатов.

На долю репо-операций в январе-ноябре в общем обороте БФБ пришлось 4 млрд 416 млн 770,121 тыс. манатов (спад на 33,5%).

По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец ноября составила 4 млрд 191 млн 479,389 тыс. манатов, что на 4% меньше показателя на начало 2022 года.

Х.Насирзаде