Венгрия продолжит выступать против европейского плана помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна продолжит выступать против плана ЕС предоставить Украине пакет помощи на 18 млрд евро в 2023 году, сообщает в пятницу Associated Press.

"Вопрос в том, как помочь Украине. По одному из предложений мы должны использовать бюджеты стран ЕС, чтобы вместе взять новые кредиты и отдать эти деньги Украине. Мы не поддерживаем это предложение, потому что мы не хотим, чтобы Евросоюз стал сообществом государств-должников вместо сообщества сотрудничающих государств", - заявил Орбан.

Вместо этого венгерский премьер предложил всем членам ЕС использовать средства из собственного бюджета для оказания помощи Украине посредством двусторонних соглашений.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии решило выделить 187 млн евро для участия в финансовой помощи Украине. Политический директор канцелярии премьер-министра Балаш Орбан указал, что эти средства все же будут выделены из национального бюджета не в рамках единого плана ЕС по новому пакету помощи Украине. "Это будет вклад именно Венгрии в общую помощь ЕС в размере 18 млрд евро, но не через общую программу", - указал он.

В ноябре ЕС объявил о планах предоставить 18 млрд евро Украине в следующем году в виде равномерно распределенных во времени траншах. Эти средства будут направлены на поддержание работы энергетической инфраструктуры и системы здравоохранения, а также для фондов для выплаты зарплат и пенсий.