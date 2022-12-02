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01.12 $/bbl +/- WTI 81.22 +0.67 Brent 86.88 -0.09

Финансы 02.12.2022 19:41

Золото может превысить $2000 за унцию, если ФРС возьмет паузу в подъеме ставок - BofA

Цены на золото могут превысить $2000 за тройскую унцию в следующем году, поскольку драгметалл получит наибольшую выгоду, если ключевые ставки Федрезерва достигнут пикового значения и перестанут расти, полагают аналитики Bank of America под руководством Франсиско Бланша.

"С учетом относительно ограниченного промышленного применения золото всегда двигалось под влиянием спроса со стороны инвесторов", - цитирует доклад MarketWatch.

Спрос в свою очередь определяется стоимостью заимствований и курсом доллара. Поэтому "отказ Федрезерва от агрессивного повышения ставок в течение 2023 года может привлечь на рынок новых покупателей", считают аналитики BofA.

Некоторые покупатели уже начали возвращаться. В частности, эксперты указывают на восстановление спроса на драгметалл со стороны центробанков таких стран, как Турция, Египет, Ирак, Индия и Ирландия. По оценкам Всемирного совета по золоту (WGC), четверть центробанков мира планируют нарастить свои позиции в золоте. Центробанки обеспечивают примерно 20% инвестиционного спроса на золото, отмечает BofA.

Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 16:49 мск в пятницу снижаются на 1,1%, до $1782 за тройскую унцию. Накануне цена подскочила на 3,1%, рекордными темпами с апреля 2020 года, и превысила психологически важную отметку в $1800 за унцию.

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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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