Apple получила рекордные 25% рынка смартфонов КНР в октябре благодаря продажам iPhone 14

Американская Apple Inc. заняла 25% китайского рынка смартфонов в октябре благодаря сильным продажам iPhone 14-й серии, согласно отчету исследовательской компании Counterpoint Research.
Самым продаваемым смартфоном в Китае в позапрошлом месяце стал премиальный iPhone 14 Pro Max, поступивший на рынок только в сентябре. Второе место заняла более компактная версия iPhone 14 Pro.
Данные свидетельствуют о том, что китайские потребители готовы платить больше, чтобы получить смартфоны с расширенным функционалом по сравнению с обычными iPhone 14, отметил старший аналитик Counterpoint Варун Мишра.
Между тем совокупные продажи смартфонов в Китае в октябре упали на 15% в годовом выражении. Apple зафиксировала более умеренное снижение - на 4%.
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