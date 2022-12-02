Цены на нефть слабо растут в преддверии встречи ОПЕК+ и эмбарго ЕС

Цены на нефть слабо растут в пятницу вечером в преддверии заседания ОПЕК+ на этих выходных и вступления в силу эмбарго на поставки российской нефти в страны Евросоюза в понедельник.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,3 (0,35%) - до $87,18 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,53 (0,65%) - до $81,75 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 4%, WTI - более чем на 6%.

Главной новостью, подогревающей рост рынка на этой неделе, стали сообщения об сокращении карантинных мер в Китае. Как написало агентство Bloomberg, в Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду ослаблены требования, касающиеся регулярности прохождения тестов на COVID-19 и передвижения граждан. В некоторых регионах начали работать рынки и общественный транспорт, а в Пекине заболевшим разрешено находиться дома вместо изоляции в специальных центрах.

"Позитивное влияние оказали именно новости из Китая, - сказал старший аналитик Sanford C Bernstein Нил Беверидж. - В плане предложения остается еще много неопределенностей перед началом следующей недели".

На выходных трейдеры будут внимательно следить за очередным заседанием ОПЕК+. Рынок в целом полагает, что члены организации примут решение сохранить неизменным уровень добычи, отмечает Bloomberg.

Кроме того, с понедельника вступает в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти.