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Здравоохранение 02.12.2022 22:05

В ВОЗ приветствуют ослабление мер против COVID-19 в Китае

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали верным решение Китая ослабить некоторые меры по борьбе с коронавирусом COVID-19, призывают страну использовать вакцины Pfizer и Moderna, сообщает в пятницу Associated Press.

"Нам всем приходилось мириться с ограничениями на передвижение, нам всем приходилось мириться с изменениями в нашей жизни и, если честно, это изматывает", - заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан. Он добавил, что в ВОЗ рады "корректировке текущей стратегии" Китая.

Райан заявил, что для Китая хорошим вариантом повышения охвата иммунизации будет использование вакцин Pfizer и Moderna, так как они считаются более действенными, чем китайские аналоги.

В последние дни власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, в том числе в крупных городах Гуанчжоу и Чэнду. До этого в ряде городов Китая прошли протесты против антикоронавирусных ограничений из-за политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которой придерживаются власти. В ночь на среду сообщалось о столкновениях между протестующими и сотрудниками полиции в Гуанчжоу.

Еще весной этого года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус раскритиковал политику "нулевого COVID" и заявил, что обсудил с китайскими экспертами необходимость "иного подхода в свете новой информации о вирусе". В стране сочли безответственными заявления главы ВОЗ, уверив, что "меры Китая по профилактике и борьбе являются научными и эффективными".

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Тэги: ВОЗ, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС


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