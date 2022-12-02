Поступление газа из ЕС на Украину в ноябре снизилось почти на 28%, до 228 млн куб. м

Поступление природного газа в Украину из стран ЕС в ноябре 2022 года составило 228 млн куб. м, что на 27,7% меньше, чем в октябре (315,4 млн куб. м).
По оперативным данным "Оператора ГТС Украины", в том числе поставка газа на "таможенный склад" ПХГ в ноябре составила 191,1 млн куб. м против 261,9 млн куб. м в октябре.
В ноябре к закачке газа в ГТС Украины из Польши, Словакии и Венгрии добавилась Румыния со скромным объемом 0,3 млн куб. м. В то же время уже на утро 2 декабря из Румынии поступило 8,7 млн куб. м из суммарных 18,1 млн куб. м. Сообщается, что румынские объемы минуют "таможенный склад".
По данным издания ICIS, импорт газа из Румынии осуществляет Молдавия по Трансбалканскому трубопроводу. Объемы, доставленные через интерконнектор Греция-Болгария (IGB), физически отправлялись на север в Молдавию по Трансбалканской линии через Румынию и Украину.
"Понадобилось почти шесть лет, чтобы разблокировать сеть в регионе и начать физические поставки газа с альтернативных направлений", - отметил в комментарии ICIS экс-глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Трансбалканский газопровод - магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции.
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