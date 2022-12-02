Алиев ознакомился с предприятием по производству сухофруктов компании Green Factory в Шеки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу ознакомился с предприятием по производству сухофруктов компании «Green Factory» в селе Орта Зейзид Шекинского района, сообщает сайт главы государства.

Было отмечено, что площадь садового участка предприятия составляет 100 га. На данной территории разбит сад, состоящий из более чем 55 тыс. фруктовых деревьев завезенных из Франции, Италии и Турции.

Было сообщено, что для обеспечения фруктового сада оросительной водой пробурены 8 артезианских скважин, построены резервуары общим объемом 15 тыс. кубометров. В целях непрерывного и эффективного орошения территории сооружена станция, состоящая из 2 насосов, создана система капельного орошения, отвечающая всем техническим нормам современных оросительных технологий.

Инвестиции в предприятие составили 7,5 млн манатов из которых 2,5 млн манатов составил льготный кредит выданный в Фондом развития предпринимательства.

На территории предприятия функционирует логистический центр. В него входят 9 холодильных камер общим объемом тысяча кубометров, оборудование для сушки производственной мощностью 3 тонны в день, сортировки и расфасовки производственной мощностью 5 тонн в час, склад, офис и подсобные здания.

На предприятии и садовом участке трудятся 38 постоянных и 120-150 сезонных работников.

Б.Рустамбеков