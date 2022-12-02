Заместители министров иностранных дел РФ и Ирана обсудили перспективы возобновления СВПД

Заместители глав МИД РФ и Ирана Сергей Рябков и Али Багери Кяни обсудили на встрече в пятницу международную повестку и перспективы восстановления иранской ядерной сделки, сообщил российский МИД. "Состоялся обстоятельный разговор по ряду международных проблем, представляющих взаимный интерес, а также некоторым двусторонним вопросам. Пристальное внимание было уделено перспективам возобновления полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.

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