Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 81.22 +0.67 Brent 86.88 -0.09

Регион 02.12.2022 23:30

Заместители министров иностранных дел РФ и Ирана обсудили перспективы возобновления СВПД

Заместители глав МИД РФ и Ирана Сергей Рябков и Али Багери Кяни обсудили на встрече в пятницу международную повестку и перспективы восстановления иранской ядерной сделки, сообщил российский МИД.

"Состоялся обстоятельный разговор по ряду международных проблем, представляющих взаимный интерес, а также некоторым двусторонним вопросам. Пристальное внимание было уделено перспективам возобновления полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Минтранс РФ о строительстве ж/д ветки Решт-Астара Путин и Раиси обсудили наращивание взаимодействия двух стран в политической и торгово-экономической областях Перевалка зерна через Махачкалинский порт в Иран за 10 месяцев выросла на 25%, до 170 тыс. т МИД: Киев продолжит принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия Лавров и Амир Абдоллахиян обсудили ситуацию на Южном Кавказе и в районе Персидского залива Кулеба призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление РФ дронов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az