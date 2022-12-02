В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 46 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 431, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 48 случаях.

За последние 24 часа умерли двое больных COVID-19. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 983 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 814 тыс. 189 человека (+41 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 253 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 566 тестов на коронавирус против 1 тыс. 840 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 378 тыс. 848 тестов на COVID-19.

Р.Ахмедов