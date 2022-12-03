Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 81.22 +0.67 Brent 86.88 -0.09

Дальнее зарубежье 03.12.2022 09:00

Страны G7 договорились установить потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель

Страны группы G7 объявили, что согласились установить потолок цен на нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне в $60 за баррель.

"G7 вместе с Австралией присоединяются к ЕС и принимают потолок в $60 за баррель за поставляемую по морю нефть из России", - говорится в заявлении "большой семерки".

В свою очередь, глава Минфина США Джанет Йеллен отметила в отдельном заявлении, что, по мнению Вашингтона, такой шаг, с одной стороны, ограничит доходы РФ, а с другой - "сохранит стабильность поставок энергоносителей в мире".

В заявлении G7 напоминает, что "на следующей неделе Коалиция по вопросам предельной цены (G7, ЕС и Австралия - ИФ) введет запрет на широкий спектр услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками сырой нефти российского происхождения, за исключением тех случаев, когда покупатели будут приобретать нефть по стоимости $60 или менее $60 за баррель".

При этом уточняется, что импортеры, приобретающие российскую нефть в рамках ценового предела, сохранят доступ к различным услугам в государствах-участниках коалиции, необходимых для осуществления торговли нефтью.

Подчеркивается, что с 5 февраля 2023 года запрет на такие услуги будет распространяться на морскую транспортировку нефтепродуктов российского происхождения за исключением продуктов, продаваемых в рамках установленного потолка цен, который будет объявлен до 5 февраля 2023 года.

Практически одновременной с G7 выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что страны Европейского союза также согласились ограничить цены на российскую нефть на уровне $60 долларов за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, G7, РОССИЯ, НЕФТЬ


Похожие новости


G7 намерена установить потолок цен на сырую нефть из РФ с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля 2023г Главы МИД стран G7 договорились усиливать экономическую и политическую изоляцию РФ Страны G7 готовы вводить дальнейшие санкции на экспорт и импорт товаров и технологий в РФ и из нее - заявление G7 призывает экспортеров нефти и газа наращивать поставки G7 близка к соглашению о налогообложении международных компаний - FT Страны G7 будут ускорять рост экономики за счет структурных реформ - министр финансов ФРГ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az