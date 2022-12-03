Количество случаев COVID-19 в мире превысило 644,7 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 644 млн 793 тыс. 288, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 639 тыс. 932 человека.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 98 млн 962 тыс. 19 и 1 млн 81 тыс. 412.
Индия - 44 млн 674 тыс. 390 и 530 тыс. 627.
Франция - 38 млн 174 тыс. 893 и 160 тыс.133.
Бразилия - 35 млн 337 тыс. 546 и 690 тыс. 74.
Германия - 36 млн 557 тыс. 861 и 158 тыс. 198.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 852,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 305 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 426, в Бразилии - 3 тыс. 205, в Германии - 1 тыс. 886.
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