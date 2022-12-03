В Вашингтоне надеются на продолжение диалога Баку и Еревана

Соединенные Штаты надеются на продолжение диалога Азербайджана и Армении для урегулирования разногласий между ними, заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

«Мы, безусловно, надеемся, что диалог и конструктивная атмосфера между двумя странами (Азербайджаном и Арменией - ИФ-Аз) будут продолжены, поскольку мы продолжаем поддерживать дипломатию, которая ведет к прочному миру и решению проблем между двумя странами», - заявил на брифинге Прайс, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Р.Керимов