Эстония закупит у США HIMARS

Генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии Магнус-Вальдемар Саар подписал с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) договор о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил в субботу портал телерадиовещания ERR.

Общая стоимость контракта составляет более $200 млн, отмечается в сообщении.

"В пакет входят ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров", - сказал руководитель отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп (Ramil Lipp).

В рамках соглашения, помимо реактивных систем залпового огня, Эстония также закупит боеприпасы и средства связи. Сделка включает в себя и решение вопросов, связанных с обучением и логистикой.