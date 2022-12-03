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СНГ 03.12.2022 11:30

Секретарь Совбеза Кыргызстана и представитель ЕС обсудили ситуацию вокруг Афганистана

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов и специальный посланник Европейского союза по Афганистану Томас Никлассон обсудили вопросы борьбы с терроризмом и безопасности в регионе, сообщила в субботу пресс-служба кыргызского президента.

"Обсуждены вопросы защиты мира и стабильности в Афганистане, содействия в борьбе с международным терроризмом, наркотрафиком, а также поддержки безопасности и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

В ходе встречи отмечено о приоритетности международного взаимодействия по афганской проблематике и необходимости оказания неотложной гуманитарной помощи афганскому народу, отметили в пресс-службе.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ЕС, АФГАНИСТАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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