Секретарь Совбеза Кыргызстана и представитель ЕС обсудили ситуацию вокруг Афганистана

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов и специальный посланник Европейского союза по Афганистану Томас Никлассон обсудили вопросы борьбы с терроризмом и безопасности в регионе, сообщила в субботу пресс-служба кыргызского президента.

"Обсуждены вопросы защиты мира и стабильности в Афганистане, содействия в борьбе с международным терроризмом, наркотрафиком, а также поддержки безопасности и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

В ходе встречи отмечено о приоритетности международного взаимодействия по афганской проблематике и необходимости оказания неотложной гуманитарной помощи афганскому народу, отметили в пресс-службе.