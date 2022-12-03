В Азербайджане начали строительство орехового завода

В Огузском районе Азербайджана в пятницу при участии президента страны Ильхама Алиева был заложен фундамент завода по очистке от кожуры, промывке и сушке ореховой продукции агропарка «Шеки-Огуз», говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.
Директор ООО «Агроинкишаф 2017» Руслан Садыхов проинформировал Алиева о проекте, отметив, что в целях организации продажи продукции в соответствии с международными стандартами совместно с американской компанией спроектирован завод по промывке, сушке, сортировке и расфасовке орехов и заключен договор по оснащению его оборудованием.
Под строительство завода, где будут созданы две производственные линии, отведена территория в 4 гектара.
В саду общей площадью 2 тысячи гектаров на начальном этапе планируется собирать 10 тысяч тонн орехов.
Кроме того, создано саженцевое хозяйство по сортам ореха. Срок сбора и сушки продукции - 40 дней. Объем 80 металлических шкафов, предусмотренных для сушки ореховой продукции, составляет 400 тонн.
На заводе первоначально будет создано 40 новых рабочих мест.
В тот же день Алиев ознакомился с условиями, созданными в агропарке «Шеки-Огуз» ООО «Агроинкишаф 2017» в Огузском районе.
Садыхов проинформировал главу государства о деятельности агропарка, отметив, что агропарк, созданный на площади 11 тысяч гектаров, в том числе на 9700 гектарах на территории Шекинского района и 1300 гектарах на территории Огузского района, функционирует в сфере садоводства и земледелия.
Здесь в основном высаживаются ореховые, миндальные и оливковые сады, а также выращиваются зерновые.
Общая стоимость проекта составляет 30 миллионов манатов. В создание необходимой инфраструктуры были вложены государственные капитальные средства в размере 67,8 миллиона манатов.
Он заметил, что с 2017 года в целях промышленного производства орехов в Азербайджане ООО «Агроинкишаф 2017» взял за основу опыт фермерских хозяйств США и австралийской компании Webster.
В агропарке на территории 2000 гектаров сооружена система капельного орошения, построены 3 метеостанции, офисные здания, фитолаборатория, холодильные камеры для производства саженцев, механизированные участки и склады.
Отмечается, что началась работа по созданию миндального сада на территории площадью тысяча гектаров.
В настоящее время на 160 гектарах разбит сад из 4 видов миндального дерева, до конца года его площадь планируется довести до 300 гектаров.
В этом году впервые компании «АзБадам» продано 1,2 тонны продукции.
В настоящее время на площади более 225 гектаров разбиты оливковые сады по 2 сортам, их площадь планируется довести до 300 гектаров.
Первоначально компании «Зиря Зейтун» продано 2,6 тонны оливок. Здесь предусмотрено создать небольшой участок по переработке оливкового масла.
Отмечается, что на площади 9 тысяч гектаров организовано производство высококачественной пшеницы, построены силосные установки на 30 тысяч тонн и создана необходимая инфраструктура.
В результате принятых агротехнических мер урожайность с гектара составила 1,5 тонны, а в отдельных случаях - 4 тонны.
Для обеспечения хозяйства высококачественными семенами ежегодно выращивается и перерабатывается около 2 тысяч тонн семян.
В настоящее время 160 человек привлечены к постоянным, а 200 человек - сезонным работам.
Хозяйство оснащено 31 трактором, 4 комбайнами с устройствами GPS, 4 распылителями современного типа, 55 различными прицепами и оборудованием.
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