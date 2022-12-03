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СНГ 03.12.2022 12:00

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ насчитывают 20 тыс. военных

Коллективные силы оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время насчитывают 20 тысяч военнослужащих, сообщил начальник управления применения войск коллективных сил ОДКБ Анатолий Яковлев.

"(В структуре ОДКБ - ИФ) созданы силы и средства безопасности, это прежде всего коллективные силы оперативного реагирования. Порядка 20 тыс. военнослужащих контингентов сил специального назначения государств, которые готовы к применению во всех регионах зоны ответственности ОДКБ", - сказал Яковлев в субботу в эфире телекомпании Минобороны Беларуси "ВоенТВ".

"Созданы миротворческие силы ОДКБ, это порядка 3,8 тыс. военнослужащих. Созданы коллективные авиационные силы", - добавил он.

Начальник управления применения войск коллективных сил ОДКБ подчеркнул, что к настоящему моменту "создана действенная система коллективной безопасности, с соответствующими силами и средствами".

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ОДКБ


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