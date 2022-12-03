В России за сутки COVID-19 заболели более 6,6 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6,6 тыс. случаев, скончались 59 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"В РФ выявлено 6 669 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 324 человека и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 15,1%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 45 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 28 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах, уточнили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 тыс. 721 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.
За минувшие сутки скончались 59 человек, накануне сообщалось о 57 умерших.
"Выздоровели за сутки 5 132 человека, или на 9,7% меньше в сравнении с 2 декабря", - говорится в сообщении.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 611 тыс. 003 случая заражения коронавирусной инфекцией, 392 тыс. 176 умерших и 21 млн 014 тыс. 391 выздоровевший.
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