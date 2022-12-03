Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 81.22 +0.67 Brent 86.88 -0.09

Дальнее зарубежье 03.12.2022 13:20

Эсминец ВМС США зашел в порт Хельсинки

Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius зашел в порт финской столицы Хельсинки, сообщил 6-й оперативный флот США.

Туда же прибыли боевые корабли ВМС Франции и Германии.

Эти три корабля принимали участи в завершившихся военно-морских учениях Freezing Winds под руководством ВМС Финляндии, которые проходили на севере Балтийского моря.

Как сообщает финская государственная телерадиовещательная компания YLE, министр обороны Финляндии Антти Кайкконен направляется в США, где обсудит вопросы, связанные с членством страны НАТО.

По его словам, предложение о вступлении Финляндии в НАТО может быть представлено на рассмотрение парламента страны уже на следующей неделе.

"Я предполагаю, что это произойдет в начале декабря", - сказал он.

Членство Финляндии и Швеции уже ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ФИНЛЯНДИЯ, ВМС


Похожие новости


Байден подпишет документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО во вторник - Белый дом Финляндия взяла в аренду у США плавучий СПГ-терминал, чтобы отказаться от поставок газа из России В НАТО хотели бы принять Финляндию и Швецию в альянс в течение нескольких месяцев Байден поддержал заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО Госсекретарь США верит в возможность консенсуса по членству Финляндии и Швеции в НАТО Сенат США готовится изучить возможные заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az