Эсминец ВМС США зашел в порт Хельсинки

Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius зашел в порт финской столицы Хельсинки, сообщил 6-й оперативный флот США.

Туда же прибыли боевые корабли ВМС Франции и Германии.

Эти три корабля принимали участи в завершившихся военно-морских учениях Freezing Winds под руководством ВМС Финляндии, которые проходили на севере Балтийского моря.

Как сообщает финская государственная телерадиовещательная компания YLE, министр обороны Финляндии Антти Кайкконен направляется в США, где обсудит вопросы, связанные с членством страны НАТО.

По его словам, предложение о вступлении Финляндии в НАТО может быть представлено на рассмотрение парламента страны уже на следующей неделе.

"Я предполагаю, что это произойдет в начале декабря", - сказал он.

Членство Финляндии и Швеции уже ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.