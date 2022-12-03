На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями

На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт между местными жителями, гражданин Кыргызстана сделал три предупредительных выстрела в воздух, сообщает в субботу погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

"На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент между гражданами Таджикистана и Кыргызстана", - сообщили в погранслужбе.

По ее данным, во время проезда в сторону села Дахма через село Сомониен (Таджикистан) произошла перепалка между гражданином Кыргызстана и гражданами Таджикистана, которые начали нецензурно выражаться в адрес кыргыза. Между ними началась драка.

"С целью недопущения эскалации конфликта и разгона граждан кыргызстанец применил охотничье оружие, сделав три предупредительных выстрела в воздух. Для выяснения обстоятельств и причин произошедшего в настоящее время проводится встреча на уровне пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана по Баткенскому и Исфаринскому участку", - отметили в ведомстве.

Между тем, таджикская сторона сообщает о госпитализации одного человека.

Издание "Азия-Плюс" со ссылкой на пресс-секретаря председателя города Исфары сообщило, что в субботу примерно в 10 часов (местное время) "граждане Кыргызстана избили арматурой жителя села Сомониен джамоата Чоркух Таджикистана".

"После этого кыргызские пограничники произвели несколько выстрелов в таджикскую сторону", - пишет издание.

Сообщается, что пострадавший житель госпитализирован, пограничники двух стран ведут переговоры.

Официальные власти пока не комментировали данный инцидент.