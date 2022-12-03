На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями

На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт между местными жителями, гражданин Кыргызстана сделал три предупредительных выстрела в воздух, сообщает в субботу погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.
"На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент между гражданами Таджикистана и Кыргызстана", - сообщили в погранслужбе.
По ее данным, во время проезда в сторону села Дахма через село Сомониен (Таджикистан) произошла перепалка между гражданином Кыргызстана и гражданами Таджикистана, которые начали нецензурно выражаться в адрес кыргыза. Между ними началась драка.
"С целью недопущения эскалации конфликта и разгона граждан кыргызстанец применил охотничье оружие, сделав три предупредительных выстрела в воздух. Для выяснения обстоятельств и причин произошедшего в настоящее время проводится встреча на уровне пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана по Баткенскому и Исфаринскому участку", - отметили в ведомстве.
Между тем, таджикская сторона сообщает о госпитализации одного человека.
Издание "Азия-Плюс" со ссылкой на пресс-секретаря председателя города Исфары сообщило, что в субботу примерно в 10 часов (местное время) "граждане Кыргызстана избили арматурой жителя села Сомониен джамоата Чоркух Таджикистана".
"После этого кыргызские пограничники произвели несколько выстрелов в таджикскую сторону", - пишет издание.
Сообщается, что пострадавший житель госпитализирован, пограничники двух стран ведут переговоры.
Официальные власти пока не комментировали данный инцидент.
Азербайджанские специалисты направлены в Карабах для расследования фактов незаконной эксплуатации природных ресурсов
В Вашингтоне надеются на продолжение диалога Баку и Еревана
Вашингтон готов содействовать установлению мира на Южном Кавказе - Рикер
В Азербайджане начали строительство орехового завода
Поступление газа из ЕС на Украину в ноябре снизилось почти на 28%, до 228 млн куб. м
В ЕС на уровне постпредов согласовали потолок цен в $60 за баррель на российскую нефть
Чем запомнился групповой этап в Катаре: Бельгия и Германия мимо плей-офф, Азия зажигает, Аргентина самостоятельно решила свои проблемы
В России за сутки COVID-19 заболели более 6,6 тыс. человек
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Фонд Развития Предпринимательства и Банк Республика организовали тренинги для женщин-предпринимателей в регионах
До саммита инноваций остались считаные дни!
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают