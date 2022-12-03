Чем запомнился групповой этап в Катаре: Бельгия и Германия мимо плей-офф, Азия зажигает, Аргентина самостоятельно решила свои проблемы

Накануне завершился групповой этап чемпионата мира по футболу в Катаре. Определены все 16 участников плей-офф, и теперь у этих сборных нет права на ошибку. Дальше будут проходить сборные, которые не допустят осечки.

Групповой этап запомнился рядом сенсаций. Вот короткий обзор его итогов.

- В 48 уже сыгранных матчах забито 116 голов, т.е. 2,3 мяча за игру.

- Самыми результативными на групповом этапе были Испания и Англия (по 9 голов), тогда как Коста-Рика и Сербия пропустили больше всех - соответственно 11 и 8 мячей.

- Больше всего голов - 20 - было забито в матчах группы E (Япония, Испания, Германия и Коста-Рика).

Меньше всего забили представители в группах D и F - по 11.

- Из группы не смогли выйти несколько сборных, которых считали фаворитами турнира. Это Бельгия и Германия. Бельгийцам в последнем туре достаточно было обыграть Хорватию, чтобы пройти в 1/8 финала, но благодаря «стараниям» Лукаку матч закончился 0:0 и «золотое поколение» Бельгии закончило свой век, так и не выиграв ни одного большого турнира. Что же касается Германии, то такой конфуз с ними происходит второй раз подряд: проигрыш Японии на старте турнира оказался роковым для 4-хкратных чемпионов мира.

- Аргентина тоже при определенных раскладах могла пролететь мимо плей-офф после поражения на старте от Саудовской Аравии. Но две уверенные победы над Мексикой и Польшей позволили ей выйти из группы с первого места. Но в целом, соперники у Аргентины в группе были слабыми, поэтом сложно оценивать реальную ее силу. Но видно, что физически команда готова, играет с большим желанием.

- Ни одна сборная на групповом этапе не набрала максимальные 9 очков. Франция, Бразилия и Португалия, которые после двух туров имели по 6 очков, дружно проиграли в третьем матче, выступая в основном резервным составом. На турнирном положении этих сборных поражения не сказались, они выиграли свои группы. Бразильцы поражением от Камеруна 0:1 также прервали свою рекордную серию - 17 матчей без поражений на групповом этапе (в 1998 году Бразилия в третьем матче группового этапа проиграла Норвегии 1:2).

- Япония и Марокко выиграли свои группы, хотя перед началом турнира вряд ли кто-то ожидал увидеть эти сборные вообще в 1/8 финала. Японцы удивили - выиграли со счетом 2:1 и Испанию и Германию на групповом этапе. Причем о том правильно ли был засчитан второй гол в ворота Испании, будут говорить также долго, как и о голе, который засчитал наш Тофик Бахрамов в финале ЧМ-1966. Испанию такой расклад тоже устроил: со второго места они попали в 1/8 финала на Марокко, а не на Хорватию и избежали возможной встречи в ? с Бразилией.

Что касается Марокко, то они вышли победителями в группе, где все заранее отдавали преимущество Хорватии и Бельгии, сборным, которые 4 года назад на мундиале заняли второе и третье место.

- Впервые сразу три сборные из Азии (Австралия, Япония и Южная Корея) пробились в 1/8 финала мундиаля.

Чего ждать в 1/8 финала

- Сегодня начинаются матчи 1/8 финала. Первыми сыграют Нидерланды-США и Аргентина-Австралия. Победители этих пар сыграют между собой в ? финала. Если у Аргентины по идее не должно возникнуть проблем с Австралией, то в матче Нидерланды-США может быть сенсация, хотя «оранжевые» являются фаворитами в паре. На что способны Нидерланды понять сложно, группа у них была не ахти. США, в свою очередь, показали себя молодой и дерзкой командой, с которой в группе не справились те же англичане.

- Франция сыграет с Польшей, а Англия с Сенегалом. Победители сыграют между собой в четвертьфинале. У французов не должно возникнуть проблем с поляками. Польшу вообще можно считать самой недостойной 1/8 финала. Все три матча в группе блеклые, а последний матч с Аргентиной - это вообще позор: все 90 минут польские игроки простояли на своей половине поля, даже не помышляя об атаках. Польша оказалась в 1/8 исключительно везению - Мексика в матче с Саудовской Аравией не смогла забить третий гол, который бы ее вывел в плей-офф. У Франции все в порядке с обороной и атакой, так что если не произойдет ничего из вон выходящего, то она должна пройтись катком по Польше, которую не спасет великолепно играющий на этом турнире вратарь Войцех Щенсный (отбил на этом турнире оба пенальти, которые ему били, в том числе и от Месси).

Англию ждет сложный матч с Сенегалом, но если англичане забьют первыми, то значительно облегчат себе проход в следующую стадию.

- Бразилия сыграют с Южной Кореей, Хорватия - с Японией. Впервые в истории мундиаля мы можем увидеть потенциальный азиатский четвертьфинал, но такой вариант можно считать минимальным. Бразилия реальную силу показала только в игре с Сербией. В матче с организованной Швейцарией, бразильцы контролировали матч, но забили в самом конце. Что же касается малозначащего матча с Камеруном, то откровенно второй состав бразильцев создал много моментов, но не забил. С Южной Кореей будет играть практически основной состав бразильцев (за исключением Неймара). Так что Бразилия явный фаворит противостояния с Южной Кореей.

Что же касается матча Япония-Хорватия, то тут возможны варианты. Японцы уже на этом турнире хлопнули Испанию и Германию, могут пройти и Хорватию за счет слаженной коллективной игры и высокого темпа. В матче с Бельгией было видно, что хорватом пришлось тяжело, как только бельгийцы взвинтили темп. Поэтому шансы в этой паре 50 на 50.

Испания сыграет с Марокко, а Португалия - Швейцарией.

Испанцы фавориты в матче с марокканцами, которые на этом турнире пропустили всего один мяч.

Что же касается противостояния португальцев и швейцарцев, то тут у обеих сборных равные шансы. Номинально Португалия - фаворит, но ей точно не будет легко против быстрых швейцарцев.

А.Азизов