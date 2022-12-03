Азербайджанские специалисты направлены в Карабах для расследования фактов незаконной эксплуатации природных ресурсов

Группа азербайджанских специалистов направлена в Карабахский регион страны, где временно дислоцированы российские миротворцы, для обзора ситуации с незаконной эксплуатацией природных ресурсов. Об этом в субботу сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Там отметили, что на основании запроса ведомства министерство обороны Азербайджана обратилось к командованию российских миротворческих сил по вопросу направления на территории их временной дислокации специалистов соответствующих структур Азербайджана для расследования и мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых на данных территориях Азербайджана и связанных с этим экологических последствий.
«3 декабря, около 11:00, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» приблизились к контрольно-пропускному пункту российских миротворческих сил между городами Ханкенди и Шуша для прохода на территорию», - говорится в сообщении МЭПР Азербайджана.
«В настоящее время с командованием миротворческих сил обсуждается ведение деятельности группы экспертов в целях расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, и связанных с этим экологических последствий», - добавили в ведомстве.
Р.Керимов
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